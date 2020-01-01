Süper Lig'de uzatmalarda tam 40 gol
Süper Lig'in ilk yarısında uzatma dakikaları nefes kesti. Maçların son anlarında futbolseverler tam 40 gol izledi.
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