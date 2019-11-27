Süper Lig'de Sivasspor rüzgarı

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor rüzgarı esiyor...

2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında ilk yarıları zirvede kapatan ve son haftalara kadar şampiyonluk yarışında olan kırmızı-beyazlılar, bu sezonki performansıyla eski başarılı sezonlarının sinyalini verdi.

İlk kez 2005-2006 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'de 10 sezon aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturan Sivasspor, geride kalan 12 haftalık periyotta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 24 puan topladı.

Ligde son 4 maçında galibiyetle ayrılan Rıza Çalımbay'ın ekibi, 12. haftalar itibarıyla süper lig'de mücadele ettiği son 11 sezonun en başarılı performansını sergiledi.

Kırmızı beyazlı ekibin performansı, taraftarını da heyecanlandırdı.