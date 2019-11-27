Süper Lig'de Sivasspor rüzgarı
Süper Lig'in 12. haftasını lider geçen Demir Grup Sivasspor, son 11 sezonun en iyi performansını sergiledi. Kırmızı beyazlı takımın performansı taraftarını heyecanlandırdı.
Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor rüzgarı esiyor...
2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında ilk yarıları zirvede kapatan ve son haftalara kadar şampiyonluk yarışında olan kırmızı-beyazlılar, bu sezonki performansıyla eski başarılı sezonlarının sinyalini verdi.
İlk kez 2005-2006 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'de 10 sezon aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturan Sivasspor, geride kalan 12 haftalık periyotta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 24 puan topladı.
Ligde son 4 maçında galibiyetle ayrılan Rıza Çalımbay'ın ekibi, 12. haftalar itibarıyla süper lig'de mücadele ettiği son 11 sezonun en başarılı performansını sergiledi.
Kırmızı beyazlı ekibin performansı, taraftarını da heyecanlandırdı.
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