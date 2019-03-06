Süper Lig'de pes etmeyenlerin haftası
Spor Toto Süper Lig 24. haftasında oynanan 8 maçta ilk golü atan takımlar üstünlüğünü koruyamadı.
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