Süper Lig'de penaltı raporu
Süper Lig'de hakemlerin 121 kez penaltı kararı verdiği 2018-2019 sezonu, son 10 yılda en fazla penaltı kaçırılan dönem olarak dikkat çekti. Takımlar 121 penaltının 84'ünü gole çevirebildi.
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