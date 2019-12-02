Süper Lig'de ilk yarıyı kim lider bitirir?

Demir'in açıklamaları şu şekilde:

"İlk 6 sıra (Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş) kendi içerisinde yer değiştirir. İlk 6'ya aşağıdan bir takım giremez. İlk yarıda Sivasspor 35, Beşiktaş 34, Başakşehir ve Trabzonspor 33 puan toplar. İlk 4 takım bunlar olur."