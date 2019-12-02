Süper Lig'de ilk yarıyı kim lider bitirir?
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında spor gündeminde dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, Sivasspor'un Süper Lig'in ilk yarısını lider bitireceğini söyledi.
Demir'in açıklamaları şu şekilde:
"İlk 6 sıra (Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş) kendi içerisinde yer değiştirir. İlk 6'ya aşağıdan bir takım giremez. İlk yarıda Sivasspor 35, Beşiktaş 34, Başakşehir ve Trabzonspor 33 puan toplar. İlk 4 takım bunlar olur."
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