Süper Lig'de ikinci yarıda yalnızca 2 takım yenilmedi!
Süper Lig'de İzmir ekibi Göztepe'nin Hes Kablo Kayserispor'a yenilmesiyle birlikte ikinci devrede namağlup takım sayısı ikiye indi.
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