Süper Lig'de gençleri üzen sezon
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, son 5 yılda genç oyuncuların en az forma şansı bulduğu sezon oldu.
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