Süper Lig'de en çok kazanan 20 futbolcu
Bu sezon Süper Lig'e birçok yeni yıldız isim transfer oldu. Maaşları da merak konusu oldu. İşte Süper Lig'de en çok kazanan 20 yıldızın yıllık ücretleri...
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