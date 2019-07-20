Süper Lig'de 3 şehirde derbi heyecanı
Spor Toto Süper Lig 2019-20 Cemil Usta sezonunda 3 şehir derbi karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak. Bu sezonun 6. haftasında iki derbi birden oynanacak.
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