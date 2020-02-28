Süper Lig'de 24. hafta heyecanı
Süper Lig'de 24. hafta heyecanı bugün oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. 24. hafta Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesiyle başlayacak.
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