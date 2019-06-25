Süper Lig transferde kemer sıktı
Futbolda 18 Haziran'da başlayan yaz transfer döneminde sessizlik hakim. Süper Lig kulüpleri, ekonomik yönden yaşanan sıkıntıların da etkisiyle transferde oldukça temkinli davranıyor.
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