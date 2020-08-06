Süper Lig devine geliyor... Darri'de işlem tamam!
Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe bir ismin daha işini bitirdi. Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Brahim Darri ile de anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki oyuncu tatil dönüşü Fenerbahçe'ye imza atacak.
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