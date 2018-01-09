Sumudica'nın zor anları...
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın idman sırasında dengesini kaybedip düştüğü anlar objektiflere böyle yansıdı.
Etiketler:
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Neymar & Cavani geriliminde 2. perde!
- Cenk Tosun yıldızları geride bıraktı
- Rusya 2018 Dünya Kupası maçları hangi statlarda oynanacak?
- Balona röveşata atan genç futbolcu oldu .
- İşte estetikli futbolcuların öncesi ve sonrası!
- Eski takım arkadaşları Erdoğan'ı anlattı
- 2017 yılının en iyi 60 genç futbolcusu!
- Cenk'in yeni stadı da Vodafone Park gibi olacak!
Sumudica'nın zor anları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.