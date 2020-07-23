Süleyman Hurma: Oyuncularımızla ilgilenen bazı kulüpler var
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'te forma giyen Brahim Darri ile ilgilendiği öne sürülmüştü. İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, takımdaki futbolculara gelen teklifleri açıklarken, "Oyuncularımızla ilgilenen bazı kulüpler var. Bir hafta sonra neyin ne olduğunu hepsini söylerim" ifadelerini kullandı.
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