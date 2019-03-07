Şubat ayının en çok konuşulanları
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Şubat ayının en çok konuşulanları

Sporda şubat ayının gündemini Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi belirledi.. Medya takip merkezinin hazırladığı rapora göre ayın en çok konuşulan teknik adamı ve futbolcusu bakın kimler oldu?

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07 Mart 2019 , Perşembe
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