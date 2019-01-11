Stuttgart'tan Ozan Kabak açıklaması
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Stuttgart'tan Ozan Kabak açıklaması

Stuttgart Kulübü, Galatasaraylı Ozan Kabak ile ilgilendiklerini açıkladı. A Spor muhabiri Emre Kaplan gelişmeleri aktardı.

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11 Ocak 2019, Cuma
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