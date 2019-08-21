Sturridge resmen Trabzonspor'da
Trabzonspor, İngiliz yıldız Daniel Sturridge ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'da son dakika! Yıllık 4.5 milyon euro ve anlaşma... Transfer haberleri
- Hıncal Uluç: Fatih Terim Galatasaray'daki bütün Türkleri temizledi
- Galatasaray'dan transfer bombası! Eski Fenerbahçeli...
- Galatasaray'dan canlı yayında transfer itirafı! 'Diagne'yi bize çaktılar'
- Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Ryan Babel...
- Leonardo Jardim'den Falcao açıklaması! Ben Yedder...
- Oscar Cordoba'dan Falcao yorumu!
- Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak İstanbul'a Falcao'suz döndü!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.