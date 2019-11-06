Sturridge: Hikayem daha bitmedi
Trabzonspor'un İngiliz yıldızı Daniel Sturridge, bordo mavili takımda elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.. Sturridge, "hikayem daha bitmedi" dedi...
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