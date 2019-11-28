"Sturridge cevabı sahada verecek"

Sturridge Galatasaray maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor...

9. haftadaki Medipol Başakşehir maçında kasığından sakatlanan ve süper lig'de son üç karşılaşmada takımdaki yerini alamayan İngiliz yıldız, pazar günü Ünal Karaman'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Tecrübeli futbolcunun durumu hakkında açıklamalarda bulunan Trabzonspor yöneticisi Sertaç Güven, "Sturridge Ankaragücü maçında riske edilmedi. Galatasaray mücadelesinde hocası forma verirse sahada olacaktır. O da oynamamasıyla ilgili çeşitli yorumları okudu, oldukça üzgün. Ancak bunlara sahada cevap verecektir. Şu an morale ve desteğe ihtiyacı var. Taraftarımızın ona sahip çıkarak daha iyi bir şekilde futbola dönmesine katkı yapacağından şüphemiz yok. Sturrigde, takımımızın önemli bir parçası ve kendisi de bu ekibin vazgeçilmezi olmak istiyor. Daha birlikte başarabileceğimiz çok şey var." ifadelerini kullandı...

Trabzonspor'da 7 maça çıkan Sturridge 2'şer gol ve asist kaydetti.