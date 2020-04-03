Sporda corona virüsü toplantısı yapıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi.
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