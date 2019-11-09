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Sporculardan kahraman Mehmetçik'e 81 ilden asker selamı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hazırladığı video ile Mehmetçik'e 81 ilden asker selamı gönderdi.

Gençlik ve Bakanlığı'na bağlı 81 ilden genç sporcular, kahraman Mehmetçik'i unutmadı. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan video ile Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimize 81 ilden selam gönderildi. İllerin alfabetik sırasına göre hazırlanan videoda sporcular, bulundukları kentlerin ismini söyleyerek, asker selamını coşkulu bir şekilde veriyor. "Selama Devam" başlığıyla hazırlanan videoda, 81 ilde hep bir ağızdan "Türkiye" sesi yankılanıyor.

Sosyal medyada oldukça beğenilen ve paylaşılan videoda, spor camiası tarafından "Tek nefes, tek yürek" denilerek tüm ülkeye birlik ve beraberlik mesajı veriliyor.

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09 Kasım 2019 , Cumartesi
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