Spor Toto 1. Lig'de yarış kızıştı
Sezon sonunda ilk 2 ekibin doğrudan Süper Lig'e yükseleceği Spor Toto 1. Lig'de yarış kızıştı.
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