Spor camiasından şehitlerimiz için destek mesajları
Spor camiası Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize yönelik rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.
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