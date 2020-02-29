Spor camiasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajları
Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig kulüpleri başta olmak üzere spor camiası, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.
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