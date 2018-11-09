Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yönelik güzel projelerimiz var."

ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ

"Sahada olsun, dışarıda olsun şiddetin her türlüsüne karşıyız. Biz şiddeti zihinlerde çözmek zorundayız."

"Bir spor kültürü oluşturmak istiyoruz."

"Antalya spor turizmi açısından çok önemli bir merkez"

"Karadeniz'i su ve kış sporları merkezi yapacağız."

"THY Açık Golf Turnuvası ülkemizin tanıtımı için çok önemli bir organizasyon. Lisanslı sporcu sayımız 72'den 6200'e çıktı.Tesisler açısından çok güzel bir noktadayız."

"EURO 2024 adaylığı için 'Verirlerse onlar kazanır' demiştik. Vermediler onlar kaybettiler."

"Stat kalitemiz ve organizasyon kalitemiz ortada. Bundan sonra alıp almamayı biz tercih edeceğiz."

"Gençliğimizin sadece tüketen değil üreten de gençlik olmasını istiyoruz. Okuyan, sorgulayan, araştıran, spor yapan bir gençlik oluşturmaya çalışıyoruz. Bu amaçlar gençlik merkezlerini gün be gün artırıyoruz."

"Bağımlılık konusunda da mücadele anlamında bütünsel bir çalışma içindeyiz. Her türlü bağımlılık... Buna sanal bağımlılık da dahil bakanlığımızın çalışmaları olacak ve kesilmeden devam edecek."

"Yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi kapsamında 1 milyona yakın çocuğun taramasını yaptık, yapmaya devam ediyoruz."

"Genç sporcularımızın eğitim ve spor hayatlarını birlikte yürütebilmeleri için çalışmalar yapıyoruz."

"Kulüplerimiz ve federasyonlarımızla iş birliği içerisinde tesislerimizi daha verimli kullanacağız."

"Temel felsefemiz herkesin spor yapması. Bunun için ne gerekirse yapacağız."

"Kulüplerimiz finansal olarak tıkanıklar yaşıyor. Bu durumu aşmak için çalışmalar yapıyoruz."

ALTINORDU ÖVGÜSÜ

"Altyapı konusunda Altınordu örneğini çoğaltmamız gerek"

"Ülkemizin her yöresindeki çocukların ayrı ayrı spor branşlarına yeteneği var. Bu çocuklarımızı keşfetmek gerek."

"Ampute Milli Takımımız bizim gözümüzde şampiyon olmuştur."

"Spor yapmak isteyen tüm engelli arkadaşlarımıza imkan sağlamaya hazırız."

"Yaptığımız yatırımlar gençleri spora çekmeye yeterli değilse, yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz."

"Biz okuyan ve kendini geliştiren bir gençlik istiyoruz."