Spiker maç olmayınca kahve yapımını anlattı! İşte o anlar...
İspanya La Liga'da corona virüsü salgını nedeniyle maçlara bir süre ara verilmişti. İspanya futbol spikeri, ülkesinde müsabakalar oynanmayınca, eşinin mutfakta kahve yapımını adeta bir maç havasında izleyicilere anlattı. İşte o anlar...
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