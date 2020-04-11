Sosyal mesafenin önemini böyle anlattılar
ABD'nin Ohio eyaletinde Ohio Sağlık Departmanı tarafından hazırlanan "corona virüsü ve sosyal mesafe" videosu sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Videoda fare kapanları ve pinpon toplarıyla corona virüsü kapsamında sosyal mesafenin önemi yaratıcı bir şekilde aktarıldı.
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