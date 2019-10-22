Sosa yıllara meydan okudu
Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa performansıyla bordo mavili takımın aldığı başarılı sonuçlarda büyük pay sahibi oluyor.
Jose Sosa yıllara meydan okuyor. Trabzonspor'da üçüncü sezonunu geçiren sosa, bordo mavili formayla en başarılı dönemini yaşıyor..
Karadeniz ekibinin bu sezon yaptığı 14 resmi mücadelenin tamamına ilk 11'de başlayan 34 yaşındaki Arjantinli futbolcu hücum performansı ve ikili mücadele kazanma yüzesiyle parmak ısırttı.
Geçtiğimiz sezonlara göre skora katkısı artan sosa, 14 resmi maçta 3 gol atıp, 3 asist yaptı.
Yıldız oyuncu 2017-18'de 27 maçta gol sevinci yaşayamazken 2 asist yapmış, geçen sezon ise 30 karşılaşmada 5 gol atıp, 4 gol pası vermişti.
Geçen sezon maç başı 1,31 şut atan Sosa bu sezon 1.57 şut ortalaması yakalarken,, 1.48 olan şut pası ortalamasını 2.43'e çıkardı.
Maç başına dripling değerini 1.66'dan 2.57'ye çıkaran Trabzonspor'un maestrosu, başarı karnesini de yüzde 59 artırıp 1.17'den 1.86'ya yükseltti. Yıldız oyuncu başarılı atak aksiyonu değerini ise yüzde 43'lük artışla maç başına 2.9'dan 4.14'e çıkardı.
34 yaşındaki yıldız, ikili mücadele kazanma oranını yüzde 60'a taşırayak bu alanda yaşının çok ötesinde bir performansa imza attı. Rakip sahada daha fazla top kazanan tecrübeli futbolcu maç başına 3.71'lik değere ulaşırken, başarılı defansif aksiyon değerini de 9.43'e yükseltti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Trabzonspor-AEK maçının 11'leri belli oldu!
- Trabzonspor perdeyi açıyor! İşte Kasımpaşa 11'i
- Uğurcan Çakır'dan transfer kararı! Liverpool istiyordu
- Sivasspor - Trabzonspor maçından kareler...
- Yerli Fırtına!
- Derbi tarihleri açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor...
- Trabzonspor-Malatyaspor mücadelesinde 11'ler belli oldu
- İşte Süper Lig'deki futbolcuların güncel piyasa değerleri
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.