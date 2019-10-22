Sosa yıllara meydan okudu - Son dakika Trabzonspor videoları, Trabzonspor haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Sosa yıllara meydan okudu

Sosa yıllara meydan okudu

Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa performansıyla bordo mavili takımın aldığı başarılı sonuçlarda büyük pay sahibi oluyor.

Jose Sosa yıllara meydan okuyor. Trabzonspor'da üçüncü sezonunu geçiren sosa, bordo mavili formayla en başarılı dönemini yaşıyor..

Karadeniz ekibinin bu sezon yaptığı 14 resmi mücadelenin tamamına ilk 11'de başlayan 34 yaşındaki Arjantinli futbolcu hücum performansı ve ikili mücadele kazanma yüzesiyle parmak ısırttı.

Geçtiğimiz sezonlara göre skora katkısı artan sosa, 14 resmi maçta 3 gol atıp, 3 asist yaptı.

Yıldız oyuncu 2017-18'de 27 maçta gol sevinci yaşayamazken 2 asist yapmış, geçen sezon ise 30 karşılaşmada 5 gol atıp, 4 gol pası vermişti.

Geçen sezon maç başı 1,31 şut atan Sosa bu sezon 1.57 şut ortalaması yakalarken,, 1.48 olan şut pası ortalamasını 2.43'e çıkardı.

Maç başına dripling değerini 1.66'dan 2.57'ye çıkaran Trabzonspor'un maestrosu, başarı karnesini de yüzde 59 artırıp 1.17'den 1.86'ya yükseltti. Yıldız oyuncu başarılı atak aksiyonu değerini ise yüzde 43'lük artışla maç başına 2.9'dan 4.14'e çıkardı.

34 yaşındaki yıldız, ikili mücadele kazanma oranını yüzde 60'a taşırayak bu alanda yaşının çok ötesinde bir performansa imza attı. Rakip sahada daha fazla top kazanan tecrübeli futbolcu maç başına 3.71'lik değere ulaşırken, başarılı defansif aksiyon değerini de 9.43'e yükseltti.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
22 Ekim 2019 , Salı
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN