Sosa yıllara meydan okudu

Jose Sosa yıllara meydan okuyor. Trabzonspor'da üçüncü sezonunu geçiren sosa, bordo mavili formayla en başarılı dönemini yaşıyor..

Karadeniz ekibinin bu sezon yaptığı 14 resmi mücadelenin tamamına ilk 11'de başlayan 34 yaşındaki Arjantinli futbolcu hücum performansı ve ikili mücadele kazanma yüzesiyle parmak ısırttı.

Geçtiğimiz sezonlara göre skora katkısı artan sosa, 14 resmi maçta 3 gol atıp, 3 asist yaptı.

Yıldız oyuncu 2017-18'de 27 maçta gol sevinci yaşayamazken 2 asist yapmış, geçen sezon ise 30 karşılaşmada 5 gol atıp, 4 gol pası vermişti.

Geçen sezon maç başı 1,31 şut atan Sosa bu sezon 1.57 şut ortalaması yakalarken,, 1.48 olan şut pası ortalamasını 2.43'e çıkardı.

Maç başına dripling değerini 1.66'dan 2.57'ye çıkaran Trabzonspor'un maestrosu, başarı karnesini de yüzde 59 artırıp 1.17'den 1.86'ya yükseltti. Yıldız oyuncu başarılı atak aksiyonu değerini ise yüzde 43'lük artışla maç başına 2.9'dan 4.14'e çıkardı.

34 yaşındaki yıldız, ikili mücadele kazanma oranını yüzde 60'a taşırayak bu alanda yaşının çok ötesinde bir performansa imza attı. Rakip sahada daha fazla top kazanan tecrübeli futbolcu maç başına 3.71'lik değere ulaşırken, başarılı defansif aksiyon değerini de 9.43'e yükseltti.