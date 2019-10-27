Sosa ve Novak'tan pazarlıksız evet

Öncelikle Novak ile masaya oturan bordo mavili yönetim, Çek oyuncunun sezon sonu bitecek sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak için teklifte bulundu. 29 yaşındaki sol bek, 1 milyon Euro'luk teklife hiç düşünmeden 'evet' derken "Burada mutluyum. Tüm şartları kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

Benzer fedakarlığı Sosa'nın da yaptığı öğrenildi. Arjantinli maestro 3.2 milyon Euro'luk yıllık alacağını 2.3 milyon Euro'ya indirmeyi kabul etti. Öte yandan 34 yaşındaki futbolcunun şampiyonluk priminin yüksek tutulmasını isteyerek inancını ortaya koyması ayrı bir memnuniyet oluşturdu.

Sosa ve Novak'ın milli maç arasında resmi sözleşmelere imza atacağı belirtildi.