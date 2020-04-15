Sörloth'un Trabzonspor mutluluğu! Avrupa devleri...
Alexander Sörloth'un Trabzonspor mutluluğu... Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan kiralık gelen golcü futbolcu, attığı gollerle takımını ateşlerken, zirveye taşımayı başarmıştı. Öte yandan Noveç basını, konu ile ilgili özel bir haber yayınlarken, Avrupa devlerini peşine taktığını yazdı.
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