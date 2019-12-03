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Sörloth gollerine devam ediyor

Alexander Sörloth Galatasaray'ı da boş geçmedi. Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Galatasaray mücadelesinde Jose Sosa'nın ortasında fileleri havalandırarak gollerine devam etti. Sörloth, Süper Lig'de 13 hafta sonunda gol sayısını 8'e çıkarttı. 3 de asist yapan Norveçli futbolcu bordo mavili formayla 11 kez skora katkı sağladı.

Trabzonspor'un forveti Alexander Sörloth gollerine devam ediyor. Galatasaray fileleri havalandıran Norveçli oyuncu, Süper Lig'de 8 gole ulaştı. 11 kez skora katkı sağlayan Sörloth, bu alanda 10'ar gole katkı sağlayan Jahovıc ve Guillherme'yi geride bıraktı. Norveçli forvet aynı zamanda krallık yarışında 9'ar golle zirveyi paylaşan Cisse ve, Jahovic'e bir adım daha yaklaştı.

Trabzonspor, Alexander Sörloth'un gol attığı 8 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Ünal Karaman'ın ekibi bu mücadelelerde 4 galibiyet 4 de beraberlik aldı.

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03 Aralık 2019 , Salı
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