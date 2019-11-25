Sörloth atıyor Trabzonspor kazanıyor

Karadeniz ekibinde Norveçli golcü Alexander Sörloth iki maçlık suskunluğunu başkentte bozdu.

Milli ara öncesi Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarını boş geçen Sörloth, Norveç Milli Takımı formasıyla ise iki maçta 3 kez fileleri sarstı.

23 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü deplasmanında takımının ilk golünü kaydeden isim oldu. Sörloth böylece Süper Lig'de gol sayısını 7'ye çıkarttı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol atan Norveçli futbolcu Trabzonspor formasıyla 9 gole ulaştı.

Bordo mavili ekip Sörloth'un gol attığı 7 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Ünal Karaman'ın ekibi bu mücadelelerde 4 galibiyet 3 de beraberlik aldı.