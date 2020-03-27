Sörloth: Antrenman için özel oda oluşturdum
Çalışmalarını evde sürdüren Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, evde zamanını nasıl geçirdiğini anlattı. Sörloth, antrenman için özel oda oluşturduğunu söyledi.
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