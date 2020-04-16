Son dakika: Robert Prosinecki canlı yayında açıkladı! Maaş indirimi olacak mı?
Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, A Spor canlı yayınına bağlanarak özel açıklamalarda bulundu. Prosinecki, "Bu süreçte Kayseri'de kalmayı tercih ettim. Futbolcularımın hepsinin corona virüsü testi ise negatif çıktı." ifadelerini kullanırken maaş indirimi konusunda ise, "Başkan ile henüz konuşmadık." dedi.
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