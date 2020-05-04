Son dakika: Loris Karius Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetti!
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, siyah-beyazlılarla sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri, A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
Hakan Gündoğar'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
"Loris Karius'un oynamadığı ayların ücretini istediği belirtiliyordu. Bu nedenle Karius, Beşiktaş yönetimiyle uzlaşmaya yanaşmıyordu. Bugün avukatıyla birlikte Beşiktaş binasına gelen Karius, fesih sözleşmesini götürdü. Ve Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshettiğini bildirdi."
"Bilindiği gibi FIFA'ya gitmişti alacakları nedeniyle. Bu süreçten sonra da Loris Karius'un Beşiktaş'la yollarını ayırdığını bugün itibarıyla söyleyelim. Çarşamba günü futbolcunun ülkesi Almanya'ya dönmesini bekliyoruz."
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