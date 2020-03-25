Son dakika: İşte Fenerbahçe'de testi pozitif çıkan oyuncunun son durumu

A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, canlı yayına bağlanarak son dakika bilgisiyle ilgili detayları ve gelişmeleri aktardı. Bilgin, "Corona virüsü bulgularına rastlanan Fenerbahçeli futbolcu ve sağlık görevlisinin sağlık durumları iyi. Hastaneye sevkleri gerçekleştiriliyor. İzole bir ortamda tedavilerine devam edilecek." ifadelerini kullandı.