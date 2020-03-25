Son dakika: İşte Fenerbahçe'de testi pozitif çıkan oyuncunun son durumu
Son dakika corona virüsü haberleri... Fenerbahçe Kulübü, corona virüsü testi için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde test gerçekleştirmişti ve alının bilgiye göre de bir oyuncu ile birlikte sağlık heyetinden bir isimde corona virüsü bulgularına rastlandığı açıklanmıştı. A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, canlı yayına bağlanarak son dakika bilgisiyle ilgili detayları ve gelişmeleri aktardı.
A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, canlı yayına bağlanarak son dakika bilgisiyle ilgili detayları ve gelişmeleri aktardı. Bilgin, "Corona virüsü bulgularına rastlanan Fenerbahçeli futbolcu ve sağlık görevlisinin sağlık durumları iyi. Hastaneye sevkleri gerçekleştiriliyor. İzole bir ortamda tedavilerine devam edilecek." ifadelerini kullandı.
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