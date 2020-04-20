Son dakika: Adem Büyük çalışmalarına devam ediyor!
Son dakika corona virüsü haberleri... Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Adem Büyük, karantina günlerinde fit kalmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Çalışmaları sırasında 32 yaşındaki futbolcuya köpeği de eşlik etti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajları
- Yönetim düğmeye bastı! Galatasaray'da kırmızı alarm
- Fatih Terim işinin başına döndü, neşteri vurdu! Tam 3 ayrılık...
- Fatih Terim Pedro'yu veto etti! O ismi istiyor
- Galatasaray'a 25 milyon Euro'luk transfer bütçesi!
- Süper Lig ekiplerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
- Fenerbahçe'den flaş kaleci hamlesi! Eski Galatasaraylı...
- Selçuk İnan fitili ateşledi! Galatasaraylı futbolcular...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.