Son 9 sezonun en başarılı Trabzonspor'u

Fırtına seriye bağladı... Süper lig'de üst üste Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep'i mağlup eden Trabzonspor 8 haftada topladığı 15 puanla 2. sıraya yerleşti...

2010-2011 sezonunun ilk 8 haftasında 17 puan toplayan bordo-mavililer o tarihten bu yana en iyi dönemini yaşıyor.

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep'i 4-1 mağlup eden Trabzonspor son 9 sezonun en en iyi performansına imza attı.

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın başarılı performansı da dikkat çekiyor...

İlk sezonunda Trabzonspor'u 5 yıl sonra Avrupa gruplarına götüren tecrübeli çalıştırıcı, bordo mavililerin bir diğer efsane ismi Şenol Güneş'i geride bıraktı...

Trabzonspor'un başında 56 maça çıkan karaman, 29 galibiyet, 16 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak, yüzde 66'lık bir başarı oranı yakaladı.