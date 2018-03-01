Soldado ve Pepe arasında gerilim!
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Soldado ile Pepe arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.
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