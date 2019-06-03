Soldado Fenerbahçe'ye veda etti
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren İspanyol forvet Roberto Soldado, sarı lacivertli takımdan ayrıldığını sosyal medyadan yayınladığı bir paylaşımla duyurdu.
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