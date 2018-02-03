Sneijder'den harika frikik
Katar'da Al Gharafa forması giyen Wesley Sneijder, frikikten enfes bir gol kaydetti.
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