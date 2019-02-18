Slimani yine etkisiz kaldı
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Slimani yine etkisiz kaldı

Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile berabere kaldığı mücadelede Islam Slimani yine etkisiz bir performans sergiledi. Ligde bekleneni veremeyen Slimani, UEFA Avrupa Ligi'nde ise daha farklı bir görüntü çiziyor...

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18 Şubat 2019, Pazartesi
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