Skrtel'in müdahalesi sonrası Zuta'nın bacağı
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor'un İsveçli futbolcusu Leonard Zuta, 10 kişi kaldıktan sonra alınan 1 puanın önemli olduğunu söyledi.
Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zuta, "Bir takım olarak birlikte savaştık ve mücadele ettik. Maç 11'e 11 olsaydı daha farklı olabilirdi ama yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynamak durumunda kaldık. Çok zor bir maçtı, bu şartlarda 1 puan için sevindirici diyebiliriz." diye konuştu.
Maçta Skrtel ile aralarındaki pozisyona da değinen Zuta, "Aslında bu tip pozisyonlarda oyuna adrenalinle devam edebiliyorsunuz. Çok sert bir müdahale olduğunu söylemek istiyorum ve VAR'a da gidebilirdi. Kameradan da bakılabilirdi." ifadelerini kullandı.
Zuta, daha sonra Skrtel'in müdahalesi sonucunda ayağında oluşan yaralanmayı gösterdi.
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