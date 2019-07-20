Skrtel yeni sözleşmeye yakın
Fenerbahçe'yle sözleşmesinin sona ermesinin ardından herhangi bir takımla anlaşmayan Martin Skrtel'in sarı lacivertli ekiple sözleşme yenilemeye sıcak baktığı öğrenildi.
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