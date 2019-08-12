Skrtel Fenerbahçe'ye veda etti
Fenerbahçe'den ayrılıp Atalanta ile sözleşme imzalayan slovak stoper ?Skrtel, sarı lacivertli kulüp için bir veda mesajı yayınladı.
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