"Siz Fenerbahçeli değilsiniz"
A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Gündemi programında bir kısım Fenerbahçe taraftarına yönelik açıklamalarda bulundu. Bol, tribünlerde ikiye bölünen sarı - lacivertli taraftarlara "Siz Fenerbahçeli değilsiniz" dedi.
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