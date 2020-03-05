Sivassporlu Fernando: Galatasaray karşısında kazanmak istiyoruz!
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Demir Grup Sivasspor'un futbolcusu Fernando, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki Brezilyalı, "Galatasaray maçında 3 puan almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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