Sivasspor'a Malili kaleci
Demir Grup ?Sivasspor, Malili kaleci Mamadou ?Samassa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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