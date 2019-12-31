Sivasspor tarih yazıyor
Süper Lig'in ilk yarısında Demir Grup Sivasspor rüzgarı esti.. 17 haftada 37 puana ulaşan kırmızı beyazlı ekip, tarihinde üçüncü kez süper lig'de ilk devreyi lider tamamladı.
Rıza Çalımbay'ın ekibi, bu sonuçla devreyi en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 4, Trabzonspor'un ise 5 puan önünde lider bitirdi.
Sivas ekibi, şampiyonluk mücadelesi verdiği 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında da devreyi 37 puanla lider tamamlamıştı. Kırmızı-beyazlı ekip, 2007-2008 sezonunu 73 puanla 4'üncü, 2008-2009 sezonunu da 66 puanla 2'nci noktalamıştı.
Süper Lig'de bu sezon sahasında çıktığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Demir Grup Sivasspor'un evinde bileği bükülmüyor.
İç sahadaki 9 maçlık periyotta 25 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde ise 5 gol gördü.
Lige evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek başlayan Sivas temsilcisi, üçüncü hafta konuk ettiği Gaziantep fk ile 1-1 berabere kaldı.
Kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından Sivas'ta oynadığı maçlarda Trabzonspor'u, Ankaragücü'nü, Antalyaspor'u, İttifak Holding Konyaspor'u ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.
İç sahada ligin 15. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Fenerbahçe'yi 3-1 yenen kırmızı-beyazlılar, son olarak da Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
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