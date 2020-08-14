Sivasspor Rıza Çalımbay ile 'devam' dedi
Cemil Usta Sezonu'nu 4. sırada bitiren Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi biten teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam dedi ve imza töreni düzenledi. Çalımbay, gelecek sezon da Yiğidolar'ın başında olacak.
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